Трагические последствия удара рф по Запорожью: количество жертв продолжает расти
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Запорожью погибло 7 человек, 22 получили ранения. Спасательная операция продолжается 19 часов, повреждено 20 жилых домов и 3 нежилых здания.
В Запорожье уже известно о семи погибших в результате вражеского удара по городу 10 декабря. В настоящее время под завалами все еще ищут людей, сообщил в среду глава ОГА Иван Федоров, передает УНН.
19 часов продолжается спасательная операция после вражеского удара по центру Запорожья. Атака унесла жизни семи человек, еще 22 получили ранения. Под завалами все еще есть люди
По предварительным данным, повреждены 20 жилых домов и три нежилых здания. В ликвидации последствий вражеского удара задействованы более 160 человек и полсотни единиц техники.
Напомним
10 декабря около 15:00 враг нанес ракетный удар по центру Запорожья. В результате попадания был разрушен корпус частной клиники и расположенное рядом кафе.