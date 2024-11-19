Трагические последствия ночного удара рф по общежитию в Глухове: количество жертв растет
Киев • УНН
В результате российского обстрела общежития в Глухове Сумской области погибло 9 человек, включая ребенка. 11 человек получили ранения, еще 4 могут находиться под завалами.
В Глухове Сумской области в результате ночного удара рф по общежитию погибли 9 человек, среди которых ребенок. 11 человек получили ранения, сообщили во вторник в ГСЧС, передает УНН.
Количество погибших в Глухове возросло до 9 человек, из них - 1 ребенок. 11 пострадали, среди них 2 ребенка. Вероятно, под завалами находится 4 человека
Отмечается, что аварийно-спасательные работы продолжаются.
Напомним
Из-за атаки рф в ночь на 19 ноября было частично разрушено здание общежития одного из учебных заведений.