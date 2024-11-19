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Трагические последствия ночного удара рф по общежитию в Глухове: количество жертв растет

Трагические последствия ночного удара рф по общежитию в Глухове: количество жертв растет

Киев  •  УНН

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В результате российского обстрела общежития в Глухове Сумской области погибло 9 человек, включая ребенка. 11 человек получили ранения, еще 4 могут находиться под завалами.

В Глухове Сумской области в результате ночного удара рф по общежитию погибли 9 человек, среди которых ребенок. 11 человек получили ранения, сообщили во вторник в ГСЧС, передает УНН

Количество погибших в Глухове возросло до 9 человек, из них - 1 ребенок. 11 пострадали, среди них 2 ребенка. Вероятно, под завалами находится 4 человека

- рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что аварийно-спасательные работы продолжаются.

Напомним

Из-за атаки рф в ночь на 19 ноября было частично разрушено здание общежития одного из учебных заведений. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война