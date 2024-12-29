Трагически погибла Дейл Хэддон, звезда фильма "Киборг" и лицо рекламы L'Oreal
Киев • УНН
Канадская супермодель и актриса Дейл Хэддон умерла от отравления угарным газом в Пенсильвании. 75-летняя звезда была лицом Max Factor, Revlon и других известных брендов.
На 76-м году жизни умерла канадская супермодель и актриса Дейл Хэддон, звезда фильма "Киборг" и лицо таких известных брендов, как Max Factor, Revlon, Estee Lauder и L'Oreal. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.
Детали
Отмечается, что причиной смерти стал несчастный случай. Дейл Хэддон погибла от отравления угарным газом в округе Бакс, штат Пенсильвания, в доме своего зятя, актера Марка Блукаса.
Полиция поселка Солбери прибыла в дом на Филлипс-Милл-роуд около 6:30 утра после того, как местный житель позвонил по номеру 911 и сообщил о мужчине, который потерял сознание на первом этаже отдельно стоящего дома его родственников
По информации NBC News, полиция заявила, что расследование инцидента продолжается, и назвала его "трагедией".
Двое медиков, которые оказывали помощь, подверглись воздействию высокой концентрации угарного газа и были доставлены в больницу. Один сотрудник полиции Солбери Тауншип получил помощь на месте, сообщил департамент.
Дейл Хэддон родилась и выросла в Монреале, став одной из самых известных моделей 70-х и 80-х годов. Журнал Harper's Bazaar дважды включал ее в десятку самых красивых женщин мира.
Напомним
Британская актриса Оливия Хасси умерла в своем доме 27 декабря. За свою карьеру она снялась в более 50 проектах, включая культовую роль Джульетты в 15-летнем возрасте.