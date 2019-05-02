Трагедия в Одессе 2 мая: одному из участников вынесли приговор
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Из-за трагических событий, которые произошли в Одессе 2 мая 2014 во время массовых беспорядков, одному из участников вынесли приговор. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.
"В уголовном производстве относительно трагических событий в Одессе 2 мая 2014 в отношении одного лица, которое признало вину в совершенном преступления (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) вынесен обвинительный приговор. В суд направлено обвинительные акты по 3 людям", - сообщили в пресс-службе.
Также в ведомстве отметили, что за период с 2017 года по настоящее время, в указанном уголовном производстве допрошено в качестве свидетелей 1109 человек, проведены дополнительные допросы 13 пострадавших.
"Обработано более 1500 видео файлов, предоставленных ТРК и свидетелями, общим объемом более 2 Тб. По результатам, составлено 222 протокола осмотра фото и видео материалов", - добавили в пресс-центре.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается. Продолжаются обзоры и систематизация видео файлов, установление свидетелей и очевидцев и их допросы.
Напомним, 2 мая 2014 года в городе Одесса произошли массовые беспорядки, которые привели к трагическим последствиям. По данным ГПУ, в результате массовых беспорядков, произошедших в городе Одессе, погибли 48 и ранены более 250 человек.
Сначала, по данным ГПУ, произошло столкновение колонны, которая проводила марш за единство с организованной группой лиц, которые пытались помешать проведению марша в районе улицы Греческой в Одессе. В результате столкновений начались массовые беспорядки в районе Греческой площади, а после окончания футбольного матча и на Куликовом поле возле Дома профсоюзов. В районе Греческой площади, как указали в ГПУ, получили огнестрельные ранения 18 человек, из которых 6 погибло. Во время пожара в Доме профсоюзов, отметили в ГПУ, погибли 42 человека, из которых 10 получили телесные повреждения в результате падения, пытаясь спастись от пожара, и 32 - погибли в результате отравления угарным газом и продуктами горения. Всего во время массовых беспорядков более 250 человек получили телесные повреждения.
Как сообщал УНН, в МВД рассказали о ситуации в Одессе 2 мая.