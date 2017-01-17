Традиционные сельскохозяйственные ярмарки состоятся 21-22 января в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В эти выходные, 21-22 января, в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Так, 21 января (суббота) ярмарки состоятся в:
Голосеевском районе на ул. Паньковской, ул. Голосеевской, 4-10;
Дарницком районе на ул. Ревуцкого;
Деснянском районе на ул. Милославской (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского), ул. Сабурова (в пределах ул. О. Бальзака и просп. Маяковского);
Днепровском районе на ул. В. Нестайко (возле почтамта "Левобережный");
Оболонском районе на просп. Оболонский, 21-43;
Печерском районе на ул. Е.Билокур;
Подольском районе на просп. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
Святошинском районе на ул. Булгакова, 10-13 / 1, ул. Академика Киприанова, 2-28;
Соломенском районе на просп. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц М. Донца и Героев Севастополя, 35-А);
Шевченковском районе на ул. В. Василевской, 1-17.
22 января (воскресенье) в:
Голосеевском районе на ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);
Печерском районе на ул. И. Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);
Святошинском районе на б-р Академика Вернадского, 79, ул. Верховинной, 81-91;
Соломенском районе на ул. Ф. Эрнста, 14-А;
Шевченковском районе на ул. Татарской, 32-38.