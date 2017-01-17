Традиційні сільськогосподарські ярмарки відбудуться 21-22 січня в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Цими вихідними, 21-22 січня, у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, 21 січня (субота) ярмарки відбудуться у:
Голосіївському районі на вул. Паньківській, вул. Голосіївській, 4-10;
Дарницькому районі на вул. Ревуцького;
Деснянському районі на вул. Милославській (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського), вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського);
Дніпровському районі на вул. В. Нестайка (поряд поштамту “Лівобережний”);
Оболонському районі на просп. Оболонський, 21-43;
Печерському районі на вул. К. Білокур;
Подільському районі на просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
Святошинському районі на вул. Булгакова, 10-13/1, вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;
Солом’янському районі на вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя, 35-А);
Шевченківському районі на вул. В. Василевської, 1-17.
22 січня (неділя) у:
Голосіївському районі на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
Печерському районі на вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
Святошинському районі на б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинній, 81-91;
Солом’янському районі на вул. Ф. Ернста, 14-А;
Шевченківському районі на вул. Татарській, 32-38.