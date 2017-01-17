Традиційні сільськогосподарські ярмарки відбудуться 21-22 січня в Києві

Так, 21 січня (субота) ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі на вул. Паньківській, вул. Голосіївській, 4-10;

Дарницькому районі на вул. Ревуцького;

Деснянському районі на вул. Милославській (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського), вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського);

Дніпровському районі на вул. В. Нестайка (поряд поштамту “Лівобережний”);

Оболонському районі на просп. Оболонський, 21-43;

Печерському районі на вул. К. Білокур;

Подільському районі на просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі на вул. Булгакова, 10-13/1, вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;

Солом’янському районі на вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя, 35-А);

Шевченківському районі на вул. В. Василевської, 1-17.

22 січня (неділя) у:

Голосіївському районі на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);

Печерському районі на вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);

Святошинському районі на б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинній, 81-91;

Солом’янському районі на вул. Ф. Ернста, 14-А;

Шевченківському районі на вул. Татарській, 32-38.