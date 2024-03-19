Топ-чиновникам "Киевавтодормоста" сообщили о подозрении за переплату 3,5 млн грн

Руководителю и главному инженеру КП "Киевавтодормост" сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к переплате при ремонте столичных мостов и развязок 3,5 млн грн, сообщили во вторник в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Детали

Как отметили в прокуратуре, сообщено о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора (сейчас лицо занимает должность директора) и главному инженеру КП "Киевавтодормост" по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Следствием установлено, что между КП "Киевавтодормост" и частным предприятием в 2022 году заключен договор подряда на выполнение аварийных, восстановительных работ по замене гидроизоляции на Северном и Южном мостах, а также на эстакадах и транспортных развязках в Киеве.

По данным прокуратуры, в дальнейшем, в то время и.о. директора КП "не проверил соответствие проведенных работ сметной документации", поэтому:

при выполнении работ подрядчик "использовал материалы, не предусмотренные договором и тендерной документацией, что привело к удорожанию стоимости проекта";

в акты приемки выполненных строительных работ "включили дополнительные работы, не предусмотренные сметой и договором, что также привело к дополнительным расходам".

"При этом чиновник подписал справки о стоимости строительных работ и платежные поручения. В свою очередь, главный инженер, подписал акты приемки выполненных строительных работ, на основании которых на счета частной фирмы перечислены бюджетные средства. В результате указанных действий столичной громаде нанесен ущерб на более 3,5 млн грн", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас должностным лицам, как указано, сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие продолжается. Правоохранители, как сообщается, дадут правовую оценку действиям должностных лиц подрядной организации.

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