Кличко призвал Bihus info передать правоохранителям детали расследования по Брагинскому

Мэр Киева Виталий Кличко попросил журналистов Bihus info передать информацию о фактах, обнародованных в расследовании в отношении Виктора Брагинского, в котором рассказывается о его незадекларированном состоянии, правоохранительным и антикоррупционным органам. Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Прошу журналистов Bihus info передать информацию о фактах, обнародованных в расследовании в отношении Виктора Брагинского, правоохранительным и антикоррупционным органам. А к правоохранителям обращаюсь относительно оперативного и открытого для общественности расследования информации Bihus Info. - написал Кличко в Telegram.

Дополнение

14 марта Bihus info выпустил расследование о хищениях в столичном метро. Кличко тогда заявил, что Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора Киевского метрополитена после того, как расследование выявило хищения и незадекларированные активы его семьи.

На следующий день Брагинский написал заявление на увольнение.

На своей странице в Facebook написал, что уволился по личному желанию.

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