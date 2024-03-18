Кличко призвал Bihus info передать правоохранителям детали расследования по Брагинскому

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  111552 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  112372 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  119707 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  189676 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  189941 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187268 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170464 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117740 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129576 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121811 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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15 марта 2024, 12:36  •  260487 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  277514 просмотра
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  347818 просмотра

Кличко призвал Bihus info передать правоохранителям детали расследования по Брагинскому

Мэр Киева Виталий Кличко просит журналистов Bihus info передать информацию о незадекларированном состоянии директора Киевского метрополитена Виктора Брагинского, обнаруженные в их расследовании, в правоохранительные органы для оперативного публичного расследования.

Киев •   •  13711 просмотра
Кличко призвал Bihus info передать правоохранителям детали расследования по Брагинскому

Грэм предлагает помощь Украине в виде беспроцентных кредитов на фоне внутренних проблем США

Сенатор-республиканец Линдси Грэм посетил Киев, встретился с президентом Зеленским и другими чиновниками и предложил предоставить Украине помощь США в виде беспроцентных кредитов, чтобы заручиться большей общественной поддержкой на родине.

Война •   •  16767 просмотра
Грэм предлагает помощь Украине в виде беспроцентных кредитов на фоне внутренних проблем США

На Херсонщине мужчины нашли во дворе FPV-дрон, и пытались его разобрать, все погибли

Трое мужчин в возрасте 45, 55 и 67 лет погибли в результате детонации боеприпаса, когда они разбирали беспилотный летательный аппарат, который нашли у себя во дворе в селе Львов Бериславского района.

Война •   •  16032 просмотра
На Херсонщине мужчины нашли во дворе FPV-дрон, и пытались его разобрать, все погибли

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин был "переизбран" президентом россии на фиктивных выборах, осужденных большинством стран как недемократические и нелегитимные, без реальной оппозиции и выбора для избирателей.

политика •   •  58768 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

"Хлопок" в Крыму: дважды прогремело в Севастополе

В оккупированном россией городе Севастополь в Крыму раздались громкие взрывы. жителей призывают не паниковать, никаких официальных объяснений ситуации нет.

Война •   •  19352 просмотра
"Хлопок" в Крыму: дважды прогремело в Севастополе

Зеленский поблагодарил ЕС за создание Фонда помощи Украине, и выделение 5 миллиардов евро на оборону

Президент Зеленский поблагодарил ЕС за создание фонда в размере 5 миллиардов евро для поддержки оборонных действий Украины в этом году.

Война •   •  21301 просмотра
Зеленский поблагодарил ЕС за создание Фонда помощи Украине, и выделение 5 миллиардов евро на оборону

Глава Сумской ОВА заявил, что рисков прорыва границы нет

Глава Сумской областной военной администрации заявил, что риска прорыва границы нет, но регион сталкивается с повышенной опасностью от российских воздушных и ракетных атак на инфраструктуру.

Война •   •  20181 просмотра
Глава Сумской ОВА заявил, что рисков прорыва границы нет

С временно оккупированных территорий Украины удалось эвакуировать еще троих детей - Лубинец

Три семьи с детьми с оккупированных территорий прибыли на подконтрольную Украине территорию, спасаясь от угроз, преследований и принудительной русификации их детей со стороны российских оккупантов.

Общество •   •  20328 просмотра
С временно оккупированных территорий Украины удалось эвакуировать еще троих детей - Лубинец

На Новопавловском направлении россияне штурмовали при поддержке авиации позиции Сил обороны 21 раз - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на украинском фронте произошло 56 боевых столкновений, в ходе которых украинские войска отбили большинство атак российских оккупантов, в частности на Новопавловском направлении, где противник провел 21 обстрел при поддержке авиации.

Война •   •  14822 просмотра
На Новопавловском направлении россияне штурмовали при поддержке авиации позиции Сил обороны 21 раз - Генштаб ВСУ

В российском белгороде объявлена воздушная тревога: над городом прогремели взрывы

В российском белгороде объявлена воздушная тревога, слышны взрывы, вероятно, из-за ударов РДК по военным объектам.

Война •   •  17888 просмотра
В российском белгороде объявлена воздушная тревога: над городом прогремели взрывы