"Тонко и символично": в соцсетях активно комментируют "гусей" во время выступления Гетманцева на бизнес-саммите

На бизнес-саммит, где должен был выступить глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, пришли люди в костюмах гусей и футболках "Щипай меня - не трогай бизнес!". Соцсети активно обсуждают перфоманс, УНН собрал реакции пользователей.

На Mind Entrepreneur Summit 2024 - конференцию для малого и среднего бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли люди в костюмах гусей с надписью "Щипай меня - не трогай бизнес!". Вероятно, это отсылка к известной фразе Гетманцева: "Что такое правильное налогообложение? Это искусство общипывать гуся так, чтобы он не кричал". После того как началась трансляция записи обращения Гетманцева, "гуси" начали демонстративно ходить по залу, а затем повернулись к сцене задом.

О перфомансе написали СМИ и тг-каналы, пользователи соцсетей активно его комментируют.

"Тонко и символично, потому что именно гусями Гетманцев назвал предпринимателей, которых надо общипывать", - написал глава Движения #ЅаѵеФОП Сергей Доротич.

"Проффесор щипач не стал заморачиваться собственным присутствием. А зря! Его там ждали гуси", - отметил экономический аналитик Павел Себастьянович.

"Шикарные гуси", - лаконично прокомментировала предпринимательница Ирина Безуглова.

Добавим

Ранее представители малого бизнеса в опросе УНН пожаловались на налоговое давление и посоветовали Гетманцеву сильно задуматься над уменьшением нагрузки на малых предпринимателей, ведь бизнес находится на грани закрытия.

Напомним

В эксклюзивном интервью УНН волонтер, основательница креативного агентства ARENA CS, член Борда Young Business Club Яна Матвийчук заявила, что налоговая политика, которую осуществляет Гетманцев, сильно тормозит украинскую экономику и если его не остановить - в будущем приведет к ее упадку.