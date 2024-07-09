"Токсикологическое и травматологическое отделения больницы полностью уничтожены" - гендиректор "Охматдета" о последствиях ракетной атаки

В результате удара рф по столичному "Охматдету" полностью уничтожено токсикологическое отделение и травматологическое отделение больницы, а также часть единственной в стране онкогематологической лаборатории. В целом повреждения получили 24 отделения. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН рассказал гендиректор "Охматдета" Владимир Жовнир, передает УНН.

Токсикологическое отделение и травматологическое отделение больницы полностью уничтожены. Часть единственной в стране онкогематологической лаборатории также уничтожена. В целом повреждения получили 24 отделения, включая 10 хирургических отделений, 5 онкологических отделений, 3 реанимации, 2 операционных блока, 2 астматических отделения, отделение радиологии, Департамент радиотерапии и перинатальных услуг - сказал Жовнир.

Он добавил, что в больнице приостановили медицинское обслуживание в отделении токсикологии.

Также он отметил, что удар по "Охматдету" будет иметь долговременные последствия, ведь пациентам будет не хватать медицинской помощи и специализированных услуг, поскольку высокотехнологичное оборудование не удастся быстро восстановить.

Это приведет к серьезным последствиям для украинских детей, которые нуждаются в медицинской помощи - добавил Жовнир.

Напомним

Украинское правительство выделило 100 миллионов гривен на первоочередные восстановительные работы в детской больнице "Охматдет" в Киеве, пострадавшей от российских обстрелов, и планирует увеличить финансирование по мере продвижения проекта реконструкции.

В ООН заявили о "высокой вероятности" того, что в "Охматдет" попала российская ракета