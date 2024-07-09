"Токсикологическое и травматологическое отделения больницы полностью уничтожены" - гендиректор "Охматдета" о последствиях ракетной атаки
Киев • УНН
В результате российского ракетного обстрела киевской детской больницы "Охматдет" были полностью разрушены отделения токсикологии и травматологии, а также часть единственной в стране онкогематологической лаборатории.
В результате удара рф по столичному "Охматдету" полностью уничтожено токсикологическое отделение и травматологическое отделение больницы, а также часть единственной в стране онкогематологической лаборатории. В целом повреждения получили 24 отделения. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН рассказал гендиректор "Охматдета" Владимир Жовнир, передает УНН.
Токсикологическое отделение и травматологическое отделение больницы полностью уничтожены. Часть единственной в стране онкогематологической лаборатории также уничтожена. В целом повреждения получили 24 отделения, включая 10 хирургических отделений, 5 онкологических отделений, 3 реанимации, 2 операционных блока, 2 астматических отделения, отделение радиологии, Департамент радиотерапии и перинатальных услуг
Он добавил, что в больнице приостановили медицинское обслуживание в отделении токсикологии.
Также он отметил, что удар по "Охматдету" будет иметь долговременные последствия, ведь пациентам будет не хватать медицинской помощи и специализированных услуг, поскольку высокотехнологичное оборудование не удастся быстро восстановить.
Это приведет к серьезным последствиям для украинских детей, которые нуждаются в медицинской помощи
Напомним
Украинское правительство выделило 100 миллионов гривен на первоочередные восстановительные работы в детской больнице "Охматдет" в Киеве, пострадавшей от российских обстрелов, и планирует увеличить финансирование по мере продвижения проекта реконструкции.
В ООН заявили о "высокой вероятности" того, что в "Охматдет" попала российская ракета9 июля 2024, 13:28 • 14555 просмотров