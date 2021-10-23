Токенизация мира. Легализация виртуальных активов: модный тренд или перспективное будущее

КИЕВ. 23 октября. УНН. Согласно отчету блокчейн-аналитической фирмы DappRadar, за три квартала торговля токенами NFT выросла до 10,7 миллиарда долларов, что на 700% больше, чем в прошлом году. А многие предметы коллекционирования NFT еженедельно продаются за сотни тысяч, и даже миллионы долларов. Однако технологию токена используют практически во всех сферах жизни человека, а многие страны, в том числе и Украина, уже начали процесс легализации этой технологии на законодательном уровне. Почему вокруг токена такой ажиотаж, и что это: временный тренд или дальнесрочная перспектива, разбирался УНН.

Реальные активы в цифровые

Невзаимозаменяемые токены – это один из молодых и высокорисковых секторов крипторынка. Говоря обывательским языком, токены – это цифровые виртуальные единицы, которые может выпускать кто-либо, и именно создатель своего токена определяет ее изначальную стоимость.

Токены действуют на основе известной технологии блокчейн, на которой основаны криптовалюты, благодаря этому токен невозможно взломать или украсть.

Они выпускаются определенными лицами, в их ценности вкладываются товары и различные услуги и токены могут носить любое название. Такой процесс называется – токенизация, то есть каждый реальный актив трансформируется в цифровой токен. Можно токенизировать практически все: предметы искусства, ценные бумаги, акции предприятий, недвижимость, различную продукцию и даже консультации. Токены находятся в электронных кошельках своих создателей. Они передаются на условиях, поставленных их создателями.

К примеру, владелица кондитерской создает электронную учетную систему в которой она имитирует цифровое обязательство на пирожные (токены). Имея хорошую репутацию владелица кондитерской может осуществлять предпродажу своей продукции, реализовывая токены на торговых площадках в интернете. В таком случае любой владелец токена может прийти в кондитерскую и обменять один токен на одно пирожное.

Токены можно покупать онлайн через торговые сети такие как биржи и обменники, либо в личных сделках где покупатель и продавец договариваются лично. Сам процесс торговли токенами идентичен торговли криптовалютами. Более того, эмитенты (Ред: лицо, от имени которого выпущены токены) часто встраивают в веб-странички своих проектов возможность покупки токенов через традиционные электронные средства платежа. Токенизация обрела свою популярность как раз благодаря тому, что ускоряет процессы торговли и позволяет гораздо быстрее заключать сделки, убирая из цепочки бюрократию, так как вся необходимая информация занесена в смарт-контракт. Также, если раньше осуществление сделок часто требовало личного присутствия в банке или на бирже, то благодаря смарт-контрактам продавать и покупать активы можно где угодно и когда угодно.

“В целом весь мир токенизируется, диджитализируется, многие процессы уходят в цифру и все больше частный и государственный сектор использует технологию блокчейн, а NFT технология как раз позволяет токенизировать любой товар или предмет, то есть перевести его в блокчейн. Временная тенденция и влияние моды? Думаю, что это естественный процесс нашего развития, так как раньше мы не могли представить, что мы сможем платить безналом, телефоном, сегодня для нас это норма. Это же ждет токенизацию, для многих это пока непонятно, но эта технология будет проявляться все чаще”, – говорит Юлия Барабаш, управляющий партнер юркомпании SBSB Fintech Lawyers.

В этом году токены особо на слуху в первую очередь благодаря крупным сделкам в сфере искусства. К примеру, в конце августа неизвестный покупатель приобрел NFT-токен с изображением коричневого камня за 1,3 млн долларов. В сентябре уникальную цифровую копию картины Леонардо Да Винчи “Мадонна Литта” из коллекции Эрмитажа продали на аукционе за 150,5 тысячи долларов, что в 15 раз дороже стартовой цены.

Большинство инвесторов, не рекомендуют делать ставку на NFT при формировании инвестиционного портфеля, так как до сих пор остается неясной перспективы вторичного рынка для многих дорогостоящих токенов, особенно привязанных к предметам искусства. Джованни Сальветти, инвестиционный банкир считает такие инвестициями временными.

“Считаю квинтэссенцией модный. В качестве инвестиции я думаю, что в лучшем случае, это может быть очень краткосрочная спекуляция”, – говорит он.

Виртуальная легализация

Учитывая рост капитализации рынка криптовалюты, регулирующие органы разных стран: правительства, Центральные банки и другие органы власти создают все больше законов и подзаконных актов, которые касаются цифровых активов и регулируют их деятельность в стране.

К этому процессу начала присоединяться и Украина. 8 сентября во втором чтении 276 парламентариев проголосовали за законопроект №3637, который легализует виртуальные активы и позволит использовать криптовалюту для осуществления расчетных операций.

В проголосованной редакции заниматься рынком виртуальных активов должно было Министерство цифровой трансформации. Все услуги, связанные с оборотом виртуальных активов в Украине, должны проходить государственную регистрацию и отчитываться в соответствии со стандартами, которые разработает Минцифры. Затем министерство должно создать Государственный реестр поставщиков таких услуг. Сейчас их оборот в Украине составляет 1 млрд гривен в день, которые по сути находятся в тени.

Закон закладывает в том числе правовые предпосылки для того, чтобы у украинцев, особенно тех, кто занимается бизнесом была возможность реальные активы токенизировать. Это позволит привлекать дополнительное финансирование.

К примеру, агрокомпания или фермер хочет привлечь капитал для будущего урожая. Он может выпустить токены, которые будут обеспечены будущим урожаем. Предприниматель декларирует, что продает будущий урожай, например, одна тонна урожая равняется одному токену, указывает цену и выставляет на продажу.

То есть в ближайшей перспективе, токен будет существовать в виде полноценного ликвидного инструмента, который сможет служить предметом договора купли-продажи. В свою очередь, покупатель токена имеет право получить от бизнесмена оговоренный объем товара или услуги по достижению какой-то даты, либо сможет перепродать токен в случае потребности в деньгах.

Однако 5 октября Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон и вернул его в Раду со своими предложениями. Соавтор законопроекта, председатель подкомитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики в сфере цифровых инноваций и публичных данных Алексей Жмеренецкий рассказывает УНН, что основная причина торможения закона - кто будет регулировать этот рынок. Президент предлагает отказаться от нового госоргана и отдать регулирование Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

“Нацкомиссия изначально не соглашалась с некоторыми положениями этого закона, считая, что они должны быть регуляторами. Представители Нацкомиссии пришли в Офис Президента, принесли аналитику, которая, якобы, показывает, что если Нацкомиссия не будет регулятором, то это создаст возможность для злоупотреблений, а создание специального органа при Минцифре потянет большие расходы из государственного бюджета. Поэтому учитывая аргументы Нацкомиссии президент положил их в основу предложений своего вето. В Минцифре указывают, что создание органа при министерстве, не стоила бы больше, чем департамент в Нацкомиссии, которого тоже нет, и который нужно создавать с нуля”, - рассказывает Жмеренецкий.

В Министерстве цифровой трансформации также опасаются, что жесткое регулирование Нацкомиссии только навредит молодой отрасли. “Чтобы новая отрасль, тем более такая специфическая, функционировала и развивалась динамичнее в Украине, нужно более слабое регулирование, такая себе “регуляторская песочница, как раз это мог бы обеспечить новый орган при министерстве, а Нацкомиссия может задушить все на старте”, - рассказывают в Минцифре.

Споры из-за больших расходов на создание нового органа смотрятся еще комичнее, если учесть, что никто конкретной цифры не знает, так как депутаты не подавали расчеты по созданию и финансированию нового органа, а это нарушает требования Бюджетного кодекса.

Также президент считает, что закон не обеспечивает понятных и прозрачных условий для участников рынка виртуальных активов и инвесторов. В профильном комитете УНН рассказали, что крайний срок рассмотрения предложений Президента в парламентской зале до 5 ноября. За это время закон должен пройти комитет цифровой трансформации, затем он будет вынесен в зал на голосование в полном объеме или с дополнениями.

После того, как все “косяки” закона будут исправлены и Зеленский его подпишет, останется еще несколько важных шагов. Окончательно заработает рынок после того, как будут разработаны и внесены в Налоговый кодекс изменения. Инициаторы закона предполагают, что на это уйдет минимум год, чтобы в будущем избежать юридической коллизии.