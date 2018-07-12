Тимошенко остается лидером симпатий украинский - данные двух социологических опросов

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 45630 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104434 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126224 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133630 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169911 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153627 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141307 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130475 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181829 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Тимошенко остается лидером симпатий украинский - данные двух социологических опросов

Тимошенко остается лидером симпатий украинский - данные двух социологических опросов

Киев  •  УНН

 • 5186 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. По результатам исследования , проведенного Социологической группой "Рейтинг", лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17,1% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором, передает УНН.

За Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 9,7%, Юрия Бойко - 8,9%, Владимира Зеленского - 8,5%, Олега Ляшко - 8,1%, Петра Порошенко - 7,8%. Другие кандидаты набирают меньше семи процентов.

Сегодня же были обнародованы данные другого опроса, проведенного группой Gfk. Они подтверждают лидерство Тимошенко, но за ними второе место со значительным отставанием занимает Владимир Зеленский. Петр Порошенко только на седьмой позиции.

Для справки: опрос Социологической группы «Рейтинг» проводилось 22 июня - 5 июля 2018 Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования (погрешность): не более 1,7%.

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