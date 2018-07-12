Тимошенко остается лидером симпатий украинский - данные двух социологических опросов

За Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 9,7%, Юрия Бойко - 8,9%, Владимира Зеленского - 8,5%, Олега Ляшко - 8,1%, Петра Порошенко - 7,8%. Другие кандидаты набирают меньше семи процентов.

Сегодня же были обнародованы данные другого опроса, проведенного группой Gfk. Они подтверждают лидерство Тимошенко, но за ними второе место со значительным отставанием занимает Владимир Зеленский. Петр Порошенко только на седьмой позиции.

Для справки: опрос Социологической группы «Рейтинг» проводилось 22 июня - 5 июля 2018 Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования (погрешность): не более 1,7%.