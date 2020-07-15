Тело военного, который погиб на Донбассе, вернули на подконтрольную территорию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Из зоны проведения операции Объединенных сил вернули тело украинского военнослужащего, который погиб 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Сегодня, 15 июля состоялось возвращение со временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево. Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского Героя", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, которые проводили эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирования.