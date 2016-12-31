Тело мужчины обнаружили в парке Львова (дополнено)
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. В парке "Погулянка" во Львове сегодня в 15:00 обнаружено тело мужчины. Об этом написал на странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, сообщает УНН.
"В парке "Погулянка" обнаружено тело мужчины, пока кто неизвестно, полиция и СОГ вызваны. По состоянию тела, оно лежит уже некоторое время, также есть повреждение руки - возможно собаки", - говорится в сообщении.
Как добавил И.Зинкевич, по состоянию на 16:05 полиция прибыла, также написали, возможно, родные, которые опознали тело, они идут на место происшествия.
Напомним, как сообщал УНН, от переохлаждения на Прикарпатье погиб пожилой мужчина.