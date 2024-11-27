TikTok заблокирует подросткам фильтры красоты, чтобы уберечь их психику

В ближайшие недели лицам младше 18 лет будет запрещено искусственно увеличивать глаза, губы, а также выравнивать или изменять тон кожи в TikTok. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Ограничения будут применяться к фильтрам, таким как "Bold Glamour", которые изменяют черты лица детей так, как не может сделать макияж. Фильтры комиксов, которые добавляют кроличьи уши или собачьи носы, не будут затронуты. Социальная медиа компания с миллиардом пользователей объявила об изменениях во время форума по безопасности в своей европейской штаб-квартире в Дублине.

Использование фильтров обострило беспокойство среди психологов, педагогов и родителей. Они боятся, что постоянное использование таких фильтров создает иллюзию идеальной внешности, может создавать ошибочное представление о красоте и стандартах, что приведет к чувству неуверенности и неудовлетворенности своей внешностью. Это может привести к низкой самооценке, тревоге, депрессии. Некоторые подростки, столкнувшись с реальностью после использования фильтров, сообщали о разочаровании своей внешностью и испытывали отвращение к своей реальной внешности.

Tik Tok также объявил, что совершенствует свою систему, которая будет блокировать пользователей в возрасте до 13 лет на платформе.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что округ Колумбия и 13 штатов США подали иски против Tik Tok, обвиняя в возникновении зависимости и негативном влиянии на подростков.

TikTok под судом: 13 штатов США обвиняют во вреде подросткам в 13 штатах США