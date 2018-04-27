The Telegraph: Трамп встретится с королевой Великобритании

По информации издания, встреча глав двух государств может пройти в шотландском замке Балморал, летней резиденции королевы, или в Виндзорском замке, официальной резиденции британских монархов.

Трамп прибудет в Великобританию 13 июля. Ранее в Белом доме и на Даунинг-стрит сообщили, что он встретится с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй.

По данным издания, глава британского МИД Борис Джонсон назвал известие о предстоящем визите “фантастической новостью”. Однако в стране также могут пройти массовые акции протеста из-за официальной встречи Трампа и Мэй. В издании считают, что это обстоятельство повлияло на многократные переносы официального визита.

“Трамп проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Терезой Мэй. Детали появятся позже”, — добавил собеседник The Telegraph, близкий к официальным лицам Великобритании.

Во время визита в Вашингтон в январе 2017 Мэй передала Трампу подписано Елизаветой II приглашение посетить Великобританию с госвизитом, предусматривающий предоставление гостю высших почестей. Президент США принял приглашение королевы Елизаветы. Однако этот шаг премьера вызвал неодобрительную реакцию у многих представителей британской общественности. Петицию с призывом отменить госвизит подписали 1,85 млн человек.