The Telegraph: Трамп зустрінеться з королевою Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп у рамках робочого візиту до Сполученого Королівства в липні зустрінеться з королевою Єлизаветою II. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Telegraph.
За інформацією видання, зустріч глав двох держав може пройти у шотландському замку Балморал, літньої резиденції королеви, або в Віндзорському замку, офіційної резиденції британських монархів.
Трамп прибуде до Великої Британії 13 липня. Раніше в Білому домі і на Даунінг-стріт повідомили, що він зустрінеться з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Терезою Мей.
За даними видання, глава британського МЗС Борис Джонсон назвав звістку про майбутній візит «фантастичною новиною». Однак у країні також можуть пройти масові акції протесту через офіційної зустрічі Трампа і Мей. У виданні вважають, що ця обставина вплинула на багаторазові переноси офіційного візиту.
«Трамп проведе двосторонні переговори з прем'єр-міністром Терезою Мей. Деталі з'являться пізніше», - додав співрозмовник The Telegraph, близький до офіційних осіб Британії.
Під час візиту до Вашингтона в січні 2017 року Мей передала Трампу підписана Єлизаветою II запрошення відвідати Велику Британію з держвізитом, що передбачає надання гостю вищих почестей. Президент США прийняв запрошення королеви Єлизавети. Однак цей крок прем'єра викликав несхвальну реакцію у багатьох представників британської громадськості. Петицію із закликом скасувати госвізіт підписали 1,85 млн осіб.