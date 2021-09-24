Теще Шария сообщили о подозрении: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одной из руководительниц «Партии Шария». Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о теще Анатолия Шария - Алле Бондаренко.
Детали
Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одной из руководительниц “Партии Шария”. По предварительным данным, она занималась подделкой документов о “покупке” данной политической силы и об избрании ее “руководителей”.
Подозрение объявлено по ч.2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (“Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей”).
В СБУ есть аргументированные доказательства причастности указанного лица к подделке документов о перерегистрации политической партии “Объединенная Украина” в политическую партию “Партия Шария”. Более того, злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний “политической силы”, что позволило “выбрать нужных руководителей партии”.
Добавим
Как стало известно УНН из собственных источников, речь о теще Шария — Алле Бондаренко.
Ранее
В СБУ напомнили, что Виктор Шарий, на которого зарегистрировано “Партию Шария”, заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности данной “политической силы” и только дал нотариальное согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в 500 долларов.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
СБУ продолжает следствие и устанавливает круг других лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности.
Напомним
Служба безопасности Украины заявила, что объявила о подозрении гражданину Украины Анатолию Шарию — по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Он подозревается в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.
Впоследствии Шария объявили в государственный розыск.