Тернополь частично без света и воды, после ночной атаки врага поврежден объект энергосистемы: что известно

В связи с попаданием дронов агрессора в объект энергетической инфраструктуры, Тернополь без электроэнергии. Кроме того в городе нет холодной воды, поскольку объекты водоканала, пока обесточены. В ОВА отчитались о сбивании трех беспилотников.

Передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Городской голова Тернополя Сергей Надал заявил в прямом эфире следующее:

Из-за вражеского удара с применением дронов-камикадзе был уничтожен объект энергетической инфраструктуры. Город остался без электроэнергии. Соответственно, были проблемы с подачей воды и тепла, с канализацией. Сейчас свет по городу частично восстановлен. Часть города работает на резервных генераторах. Энергетики продолжают работу по восстановлению энергоснабжения. Кроме того, коммунальщики в течение ночи обеспечили работу сетей канализации и водоснабжения от резервных генераторов. Отопление из части котельных сейчас подается через централизованное теплоснабжение. То есть, подача воды, работа канализации, подача отопления восстановлена

Относительно воды в Тернополе, ответ предоставил начальник «Тернопольводоканала» Владимир Кузьма.

Он заявил, что в городе подавать холодную воду временно прекратили. Причина - обесточены объекты водоканала.

Стоки на канализационно-насосных станциях частично откачивали, используя резервные электроснабжения источники питания - генераторы. После того, как энергетики восстановили нам, а это происходило постепенно и на отдельных объектах, мы возобновили работу водопроводных насосных станций и через некоторое время вышли на нормальный режим работы