Тернополь частично без света и воды, после ночной атаки врага поврежден объект энергосистемы: что известно
Киев • УНН
В результате атаки дронов-камикадзе поврежден объект энергетической инфраструктуры в Тернополе. Город частично остался без электроснабжения и воды, коммунальные службы работают над восстановлением с использованием генераторов.
В связи с попаданием дронов агрессора в объект энергетической инфраструктуры, Тернополь без электроэнергии. Кроме того в городе нет холодной воды, поскольку объекты водоканала, пока обесточены. В ОВА отчитались о сбивании трех беспилотников.
Передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Городской голова Тернополя Сергей Надал заявил в прямом эфире следующее:
Из-за вражеского удара с применением дронов-камикадзе был уничтожен объект энергетической инфраструктуры. Город остался без электроэнергии. Соответственно, были проблемы с подачей воды и тепла, с канализацией. Сейчас свет по городу частично восстановлен. Часть города работает на резервных генераторах. Энергетики продолжают работу по восстановлению энергоснабжения. Кроме того, коммунальщики в течение ночи обеспечили работу сетей канализации и водоснабжения от резервных генераторов. Отопление из части котельных сейчас подается через централизованное теплоснабжение. То есть, подача воды, работа канализации, подача отопления восстановлена
Относительно воды в Тернополе, ответ предоставил начальник «Тернопольводоканала» Владимир Кузьма.
Он заявил, что в городе подавать холодную воду временно прекратили. Причина - обесточены объекты водоканала.
Стоки на канализационно-насосных станциях частично откачивали, используя резервные электроснабжения источники питания - генераторы. После того, как энергетики восстановили нам, а это происходило постепенно и на отдельных объектах, мы возобновили работу водопроводных насосных станций и через некоторое время вышли на нормальный режим работы
Руководитель Тернопольской ОВА Вячеслав Негода заявил, что удалось сбить три вражеских дрона. Впрочем, другие дроны сбить не удалось - они попали в цель.
Напомним,
УНН передавал, что после ночных обстрелов в Тернополе повреждена электроинфраструктура, что повлияло на работу транспорта и коммунальных услуг. Город активно восстанавливает работу систем и запустил пункты обогрева.
Из-за морозной погоды потребление электроэнергии выросло на 5%, введены графики отключений с 14:00 до 21:00. В Тернопольской области аварийные отключения из-за атаки дронов, 38 населенных пунктов без света из-за непогоды.
Ситуация в Тернополе после вражеских ударов: обновленную информацию сообщает мэр26 нояб. 2024, 05:49 • 15481 просмотр