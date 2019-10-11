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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теннисистка из Украины стала четвертьфиналисткой турнира WTA в Китае

Киев • УНН

 • 9728 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В рамках соревнований WTA International с призовым фондом в 500 000 долларов, матч 1/8 финала провела вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, сообщает УНН.

Теннисистка из Украины стала четвертьфиналисткой турнира WTA в Китае

Наша соотечественница, которая имеет 3 номер посева, в двух сетах разобралась с Шуай Пенг из Китая - 6:2, 6:4.

В активе победительницы 6 эйсов при 3 двойных ошибках и 4 с 7 реализованных брейкпойнтив.

Заметим, за путевку в полуфинал украинка поборется с россиянкой Вероникой Кудерметовой (45 ракетка мира).

Примечательно, что действующая чемпионка турнира испанка Каролин Гарсия не смогла преодолеть второй раунд, уступив Яфань Ван 4:6, 2:6.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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