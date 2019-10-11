Тенісистка з України стала чвертьфіналісткою турніру WTA в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. В рамках змагань WTA International з призовим фондом в 500 тисяч доларів, матч 1/8 фіналу провела друга ракетка України Даяна Ястремська, повідомляє УНН.
Наша співвітчизниця, яка має 3 номер посіву, у двох сетах розібралася з Шуай Пенг з Китаю - 6:2, 6:4.
В активі переможниці 6 ейсів при 3 подвійних помилках і 4 із 7 реалізованих брейкпойнтів.
Зауважимо, за путівку в півфінал українка побореться із росіянкою Веронікою Кудерметовою (45 ракетка світу).
Примітно, що діюча чемпіонка турніру іспанка Каролін Гарсія не змогла подолати другий раунд, поступившись Яфань Ван 4:6, 2:6.