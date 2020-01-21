Теннисистка Ястремская получила разгромный выигрыш на старте AUS Open

В стартовой баталии против победительницы квалификации словенки Кайи Юван наша спортсменка совершила пять брейков и защитила все свои геймы, разгромив оппонентку - 6:1, 6:1.

Отметим, что во втором круге 23-я сеяная Даяна Ястремская встретится с датчанка Каролин Возняцки (36 в мире). В прошлом сезоне теннисистки провели первый очный поединок на турнире в Цинциннати, где Ястремская выиграла со счетом 6:4, 6:4.

Как сообщалось, Ястремская уступила в финале турнира "Премьер" нынешней первой ракетке мира Эшли Барти.