Тенісистка Ястремська здобула розгромний виграш на старті AUS Open
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Друга ракетка України Даяна Ястремська провела матч першого кола основної сітки змагань Відкритого чемпіонату Австралії, передає УНН.
У стартовій баталії проти переможниці кваліфікації словенки Кайї Юван наша спортсменка здійснила п'ять брейків і захистила усі свої гейми, розгромивши опонентку – 6:1, 6:1.
Зазначимо, що у другому колі 23-тя сіяна Даяна Ястремська зустрінеться з датчанкою Кароліною Возняцкі (36 у світі). Минулого сезону тенісистки провели перший очний поєдинок на турнірі в Цинциннаті, де Ястремська виграла з рахунком 6:4, 6:4.
Як повідомлялося, Ястремська поступилася у фіналі турніру "Прем'єр" нинішній першій ракетці світу Ешлі Барті.