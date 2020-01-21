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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Тенісистка Ястремська здобула розгромний виграш на старті AUS Open

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Друга ракетка України Даяна Ястремська провела матч першого кола основної сітки змагань Відкритого чемпіонату Австралії, передає УНН.

Тенісистка Ястремська здобула розгромний виграш на старті AUS Open

У стартовій баталії проти переможниці кваліфікації словенки Кайї Юван наша спортсменка здійснила п'ять брейків і захистила усі свої гейми, розгромивши опонентку – 6:1, 6:1.

Зазначимо, що у другому колі 23-тя сіяна Даяна Ястремська зустрінеться з датчанкою Кароліною Возняцкі (36 у світі). Минулого сезону тенісистки провели перший очний поєдинок на турнірі в Цинциннаті, де Ястремська виграла з рахунком 6:4, 6:4.

Як повідомлялося, Ястремська поступилася у фіналі турніру "Прем'єр" нинішній першій ракетці світу Ешлі Барті.

Українські Національні Новини

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