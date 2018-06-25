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Теннисистка Бондаренко выиграла третий матч на турнире в Истборне

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Четвертая ракетка Украины Екатерина Бондаренко продолжила успешные выступления на турнире WTA Premier “Nature Valley International” в Истборне (Великобритания), сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.

В стартовом матче основной сетки киевлянка за 2:00 и 1 минуты одержала волевую победу над 41-й ракеткой мира Ализе Корне из Франции — 4:6, 6:2, 6:4.

Стоит отметить, что следующей соперницей Бондаренко станет победительница турнира в Бирмингеме и двукратная чемпионка Уимблдона чешка Петра Квитова (3 сеяная).

Как сообщалось ранее, киевлянка стартовала в квалификационном турнире в котором выиграла двух соперниц.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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