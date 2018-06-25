Тенісистка Бондаренко виграла третій матч на турнірі в Істборні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Четверта ракетка України Катерина Бондаренко продовжила успішні виступи на турнірі WTA Premier “Nature Valley International” в Істборні (Великобританія), інформує УНН з посиланням на сайт WTA.
У стартовому матчі основної сітки киянка за 2 годин і 1 хвилини здобула вольову перемогу над 41-ю ракеткою світу Алізе Корне з Франції — 4:6, 6:2, 6:4.
Варто зазначити, що наступною суперницею Бондаренко стане переможниця турніру в Бірмінгемі і дворазова чемпіонка Вімблдону чешка Петра Квітова (3 сіяна).
Як повідомлялося раніше, киянка стартувала в кваліфікаційному турнірі в якому виграла двох суперниць.