Теннисист Стаховский пробился в финал Мастерса в Индиан-Уэллс
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Индиан-Уэллс (США) стартовала квалификация в престижный теннисного турнира категории Мастерс (АТР 1000) в котором принял участие киевлянин Сергей Стаховский, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
В первом матче отбора вторая ракетка Украины, имея 14-й номер посева, справился с сопротивлением обладателя “вайлд кард” Маркоса Жирона с США (318 номер АТР).
Встреча длилась 2,5 часа и завершилась в пользу Украинской в трех сетах — 5:7, 7:6 (4), 6:4.
Заметим, что в решающей встрече за выход в основную сетку на киевлянина ожидает противостояние с 22-летним британцем Камероном Норрье. До сих пор соперники еще не проводили между собой матчи.
Напомним, что в нынешнем сезоне Стаховскому удавалось доходить до полуфинала челленджера в Германии.