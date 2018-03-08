Тенісист Стаховський пробився у фінал Мастерса в Індіан-Уеллс

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. В Індіан-Уеллс (США) стартувала кваліфікація до престижного тенісного турніру категорії Мастерс (АТР 1000) в якому взяв участь киянин Сергій Стаховський, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

У першому матчі відбору друга ракетка України, маючи 14-й номер посіву, впорався з опором володаря “вайлд кард” Маркоса Жирона з США (318 номер АТР).

Зустріч тривала 2,5 години і завершилася на користь українця в трьох сетах — 5:7, 7:6 (4), 6:4.

Зауважимо, що у вирішальній зустрічі за вихід до основної сітки на киянина очікує протистояння з 22-річним британцем Камероном Норрьє. Досі суперники ще не проводили між собою матчі.

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні Стаховському вдавалося доходити до півфіналу челленджера в Німеччині.

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