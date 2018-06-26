Теннисист Марченко уступил на старте квалификации Уимблдона

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 29030 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 77667 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103739 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119136 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139101 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144475 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182623 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156994 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143077 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Теннисист Марченко уступил на старте квалификации Уимблдона

Теннисист Марченко уступил на старте квалификации Уимблдона

Киев  •  УНН

 • 14079 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Уроженец Донецке Илья Марченко потерпел поражение в первом круге квалификационного турнира Уимблдона, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

Марченко пока так и не удается выиграть первый матч в сезоне 2018 года. Вот и на старте квалификации Уимблдона наш соотечественник уступил немцу Янник Мадена несмотря на выигранный первый сет - 6:4, 3:6, 4:6.

В третьем сете украинец уступал с брейком, смог сравнять счет, однако в девятом гейме упустил свою подачу, а затем и партию.

Напомним, что Марченко вернулся на корт официальным поединком только в конце мая.

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