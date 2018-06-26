Тенісист Марченко поступився на старті кваліфікації Вімблдону
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Уродженець Донецьку Ілля Марченко зазнав поразки в першому колі кваліфікаційного турніру до Вімблдону, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
Марченко поки так і не вдається виграти перший матч в сезоні 2018 року. Ось і на старті кваліфікації Вімблдону наш співвітчизник поступився німцю Янніку Мадену попри виграний перший сет — 6:4, 3:6, 4:6.
В третьому сеті українець поступався з брейком, зміг зрівняти рахунок, однак в дев’ятому геймі втратив свою подачу, а далі й партію.
Нагадаємо, що Марченко повернувся на корт офіційним поєдинком тільки наприкінці травня.