Теленка забрали, а поросенок остался: в полиции рассказали о судьбе животных, которых иностранка в Днепре спасла от смерти
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Днепре прохожие заметили девушку, которая гуляла по городу с теленком и поросенком, и вызвали правоохранителей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.
Впоследствии стало известно, что девушка является иностранным гражданином и зовут ее Алиса. Когда теленок оказался на проезжей части, люди отвели его на тротуар и привязали к дереву. Теленок был полностью истощен - животное легло на газон и отказывалось вставать.
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"Патрульные зашли в квартиру, оказалось, что девушка держала их прямо там. Сказала, что она купила их где-то на ферме, чтобы спасти, чтобы их не убили", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.
Правоохранители добавляют, что теленка все же забрали у девушки, а поросенок остался у нее.
"Просто теленок большое по размерам, девушка немного не знает, что делать с такими животными, и она думала, что если она его будет выгуливать городом и он буде щипать травку, то с ним будет все хорошо, но он еще маленький и должен пить молоко. Было жарко, теленок был истощен, он лежал, поэтому люди вызвали патруль, потому что подумали, что есть угроза. Она ничего плохого с ним не делала, просто держать теленка в квартире - не лучшая идея, а поросенок остался у нее", - прокомментировали в полиции.
К слову
Зоозащитники призывают людей отказаться от свинины и дать животным шанс прожить другую жизнь.
"Что мы знаем о свиньях? Эти животные являются социальными, они умеют дружить и стараются держаться рядом с "близкими по духу". После кошки и собаки свинья является самым порядочным домашним животным. Также свиньи любят купаться и с большим удовольствием плавают", - отмечают представители зоозащитной оргнанизации "Открытые клетки".
Добавим, что свинина имеет негативное влияние на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, свинина, как и другое красное мясо, провоцирует развитие рака.