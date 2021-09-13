Теля забрали, а порося залишилося: у поліції розповіли про долю тварин, яких іноземка у Дніпрі врятувала від смерті

Згодом стало відомо, що дівчина є іноземною громадянкою і звати її Аліса. Коли теля опинилося на проїжджій частині, люди відвели його на тротуар та прив’язали до дерева. Теля було повністю виснажене — тварина лягла на газон і відмовлялася вставати.

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“Патрульні зайшли у квартиру, виявилося, що дівчина тримала їх прямо там. Сказала, що вона купила їх десь на фермі, аби врятувати, щоб їх не вбили”, — повідомили в пресслужбі патрульної поліції в Дніпропетровській області.

Правоохоронці додають, що теля все ж таки забрали у дівчини, а порося залишилося в неї.

“Просто теля велике за розмірами, дівчина трохи не обізнана, що робити з такими тваринами, і вона думала, що якщо вона його вигуляє містом і воно пощипає травичку, то з ним буде все добре, але воно ще маленьке і повинно пити молоко. Було жарко, теля було виснажене, воно лежало, тому люди викликали патруль, бо подумали, що є загроза. Вона нічого поганого з ним не робила, просто тримати теля у квартирі - не найкраща ідея, а порося залишилося в неї”, — прокоментували в поліції.

До речі

Зоозахисники закликають людей відмовитися від свинини і дати тваринам шанс прожити інше життя.

“Що ми знаємо про свиней? Ці тварини є соціальними, вони вміють дружити і намагаються триматися поруч з "близькими по духу“. Після кішки і собаки свиня є найпоряднішою домашньою твариною. Також свині люблять купатися і з великим задоволенням плавають”, — відзначають представники зоозахисної оргнанізації “Відкриті клітки”.

Додамо, що свинина має негативний вплив на здоров’я людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, свинина, як і інше червоне м’ясо, провокує розвиток раку.