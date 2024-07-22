В столице водолазы-спасатели свернули поисковую операцию на реке Днепр, - пока известны подробности по поводу несчастного случая. Пишет УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

По официальным данным спасатели нашли тело на расстоянии 30 м от берега и глубине 9 м. Тело погибшего переправили на берег и передали правоохранителям.

Сейчас поисковые работы возле Паркового пешеходного моста завершены, передает пресс-служба КГГА.

Напомним,

Информация о несчастном случае поступила в полицию Киева вчера, около 14:00. По факту указанного события следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2. ст. 272, ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Поисковая операция, которую осуществляли сотрудники отдела полиции в речном порту Киев и спасатели ГСЧС, продолжалась около семи часов и с наступлением сумерек была прекращена.

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