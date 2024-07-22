Киев • УНН
Водолазы обнаружили тело мужчины на глубине 9 м в Днепре после падения с аттракциона в Киеве. Поисковая операция длилась около семи часов, полиция начала уголовное производство.
В столице водолазы-спасатели свернули поисковую операцию на реке Днепр, - пока известны подробности по поводу несчастного случая. Пишет УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
По официальным данным спасатели нашли тело на расстоянии 30 м от берега и глубине 9 м. Тело погибшего переправили на берег и передали правоохранителям.
Сейчас поисковые работы возле Паркового пешеходного моста завершены, передает пресс-служба КГГА.
Напомним,
Информация о несчастном случае поступила в полицию Киева вчера, около 14:00. По факту указанного события следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2. ст. 272, ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.
Поисковая операция, которую осуществляли сотрудники отдела полиции в речном порту Киев и спасатели ГСЧС, продолжалась около семи часов и с наступлением сумерек была прекращена.
Обрыв троса на аттракционе в Киеве: из Днепра достали тело парня22 июля 2024, 07:24 • 12277 просмотров