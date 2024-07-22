Из Днепра достали тело 20-летнего парня, который вчера упал в реку с аттракциона из-за обрыва троса. Об этом журналисту УНН сообщили в ГСЧС Киева.

На вопрос, достали ли из Днепра тело парня, который вчера упал в результате обрыва канатной дороги, в ГСЧС ответили: «Да».

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Информация о несчастном случае в Киеве поступила в полицию вчера, около 14:00. Полиция открыла производство по двум статьям из-за обрыва троса на аттракционе-спуске через Днепр, в результате чего в реку упал 20-летний парень.

В КГГА отметили, что город будет требовать от правоохранителей тщательного расследования деятельности компании, эксплуатирующей аттракцион-спуск через Днепр в Киеве на котором оборвался трос и в результате упала девушка в реку.

Киевская городская прокуратура еще в 2021 году пыталась остановить работу аттракциона-спуска через Днепр в Киеве, где сегодня оборвался канат, однако суды и ответчики в лице столичных чиновников не согласились с позицией прокуратуры о том, что канатная дорога относится к аттракционам повышенной опасности.

Ранее на этом же аттракционе происходили случаи, когда люди застревали посреди спуска.