Тегеран впервые провел публичную пятничную молитву за последние 2 года
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Столица Ирана Тегеран впервые за 20 месяцев провела свою основную общественную пятничную молитву после того, как она была остановлена на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщает Irinn, передает УНН.
Детали
Организаторы заранее заявили, что во время церемонии в Тегеранском университете будут соблюдать все медицинские протоколы, чтобы защитить сотни верующих. Национальная целевая группа Ирана борьбы с коронавирусум, которая приказала прекратить молитвы, санкционировала их восстановления.
Этот шаг произошел на фоне Международной конференции исламского единства в Тегеране, которую посетили более 400 мусульманских ученых и религиозных лидеров.
Дополнение
Общая пятничная молитва в Тегеране была приостановлена на 20 месяцев из-за пандемии коронавируса, в результате которой с февраля 2019 году в Иране погибло более 124 700 человек. Статистика показывает, что в Иране самый высокий уровень смертности от COVID-19 на Среднем Востоке.
За последние недели Иран ускорил программы вакцинации для 80 млн населения. Почти 27,6 млн иранцев получили две дозы вакцины.
Иран использует вакцины Sinopharm китайского производства, Sputnik-V российского производства, вакцину AstraZeneca и собственную отечественную вакцину CovBarekat.