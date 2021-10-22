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Тегеран впервые провел публичную пятничную молитву за последние 2 года

Киев • УНН

 • 19400 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Столица Ирана Тегеран впервые за 20 месяцев провела свою основную общественную пятничную молитву после того, как она была остановлена на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщает Irinn, передает УНН.

Тегеран впервые провел публичную пятничную молитву за последние 2 года

Детали

Организаторы заранее заявили, что во время церемонии в Тегеранском университете будут соблюдать все медицинские протоколы, чтобы защитить сотни верующих. Национальная целевая группа Ирана борьбы с коронавирусум, которая приказала прекратить молитвы, санкционировала их восстановления.

Этот шаг произошел на фоне Международной конференции исламского единства в Тегеране, которую посетили более 400 мусульманских ученых и религиозных лидеров.

Дополнение

Общая пятничная молитва в Тегеране была приостановлена на 20 месяцев из-за пандемии коронавируса, в результате которой с февраля 2019 году в Иране погибло более 124 700 человек. Статистика показывает, что в Иране самый высокий уровень смертности от COVID-19 на Среднем Востоке.

За последние недели Иран ускорил программы вакцинации для 80 млн населения. Почти 27,6 млн иранцев получили две дозы вакцины.

Иран использует вакцины Sinopharm китайского производства, Sputnik-V российского производства, вакцину AstraZeneca и собственную отечественную вакцину CovBarekat.

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