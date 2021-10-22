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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Тегеран вперше провів публічну п'ятничну молитву за останні 2 роки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Столиця Ірану Тегеран вперше за 20 місяців провела свою основну суспільну п'ятничну молитву після того, як вона була зупинена на тлі пандемії COVID-19. Про це повідомляє Irinn, передає УНН.

Тегеран вперше провів публічну п'ятничну молитву за останні 2 роки

Деталі

Організатори заздалегідь заявили, що під час церемонії в Тегеранському університеті будуть дотримуватися всі медичні протоколи, щоб захистити сотні віруючих. Національна цільова група Ірану боротьби з коронавірусум, яка наказала припинити молитви, санкціонувала їх відновлення.

Цей крок відбувся на тлі Міжнародної конференції ісламської єдності в Тегерані, яку відвідали понад 400 мусульманських вчених і релігійних лідерів.

Доповнення

Загальна п'ятнична молитва в Тегерані була припинена на 20 місяців через пандемію коронавірусу, в результаті якої з лютого 2019 року в Ірані загинуло більше 124 700 осіб. Статистика показує, що в Ірані найвищий рівень смертності від COVID-19 на Середньому Сході.

За останні тижні Іран прискорив програми вакцинації для 80 мільйонів населення. Майже 27,6 мільйонів іранців отримали дві дози вакцини.

Іран використовує вакцини Sinopharm китайського виробництва, Sputnik-V російського виробництва, вакцину AstraZeneca і власну вітчизняну вакцину CovBarekat.

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