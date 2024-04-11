Танцевальный спектакль "Д.И.М." о вынужденной миграции и доме внутри каждого человека возвращается на киевскую сцену

6 и 30 мая 2024 года в 18:30 на сцене Киевской оперы (Театр оперы и балета для детей и юношества; ул. Межигорская, 2) состоятся показы танцевального спектакля "Д.И.М." от INSHA Dance Company, передает УНН.

Танцевальный спектакль "Д.И.М." на музыку Виктора Рекала в исполнении артистов Insha Dance Company - это работа, созданная танцовщиком, хореографом, суперфиналистом шоу "Танцуют все! 8 сезон", артистом балета Ильей Мирошниченко, а также Екатериной Кузнецовой. А при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии и Стабилизационного фонда культуры от Goethe-Institut стала уникальным театральным событием начала 2024 года, о котором писали Vogue, DTF, Суспільне. Культура, Marie Claire, Harper's Bazaar, Укринформ, Великий Київ, Буквы, Український Тиждень, УНН и другие.

Композитор и виолончелист Виктор Рекало на грани академичности и урбанизма создал эксклюзивное музыкальное произведение для струнного квинтета в спектакле.

Спектакль создан людьми, которые лично пережили эвакуацию из родных домов в военное время и решили воплотить собственный опыт на сцене так, как умеют это лучше всего - танцем.

Создатели отмечают, что образ железной дороги и железнодорожника в спектакле использовали неслучайно. Ведь именно по железной дороге в первые дни полномасштабного вторжения было перевезено больше всего внутренне перемещенных лиц.

"Это зерно рациональной печали по той жизни, которую мы, возможно, не так ценили, как сейчас. Это наша летопись", - говорят авторы спектакля.

"Ежедневно разрушаются дома украинцев, все больше людей переживают потери. Искусство не может быть ни вне политики, ни вне социальных процессов. Спектаклем мы попытались поддержать эмоциональное состояние, объяснить зрителю, что каждый из нас так или иначе терял дом. Главное - не терять надежду и веру в лучшее", - говорит хореограф-постановщик Илья Мирошниченко.

"Главным символом дома, для меня, в этом спектакле является дорога - не зря мы используем выражение: дорога домой начинается в тот момент, как мы с него уезжаем. Это что-то вроде: ценим тогда, когда теряем. Сделав первый шаг через границу, ты уже невыразимо хочешь пойти обратно. Даже есть ощущение, что какая-то часть тебя так и делает - уходит назад и остается. Но ты, глотая слезы, идешь вперед. И эта дуальность ощущений - это тоже путь, где ты окажешься дома тогда, когда наконец объединишь самого себя внутри. Мне кажется, что в этом спектакле нет ничего конкретного, что бы описало ощущение присутствия дома. Потому что в процессе создания спектакля мы поняли, что дом - это максимально индивидуальная вещь, ощущение и понятие", - акцентирует Екатерина Кузнецова.

"...Произведение характеризуется меланхолией, а деликатная ненавязчивость, поддерживаемая песочно-мягким светом, слегка оттеняет лица танцоров", - отметил Томас Линден в статье для немецкого издания "Kölnische Rundschau".

"Иллюзию крика солнца, тишины ветра, легального пребывания, права любить и жить, - написал талантливый поэт, музыкант и композитор Виктор Рекало, чью музыку к спектаклю можно назвать одним из действующих лиц всего спектакля. Потому что именно эта прекрасная и мощная музыка, соединенная со стуком и стоном колес, создает тот непревзойденный эмоциональный фон, который и заставляет сопереживать героям. Это и есть сила настоящего искусства. Я давно не видела балета, который бы нес такую огромную эмоциональную нагрузку ...", - говорит театральный обозреватель Людмила Семенюк о танцевальном спектакле.

Напомним, что премьера спектакля с аншлагом состоялась 30 января 2024 года на сцене Международного Центра Культуры и Искусств (МЦКИ, бывший Октябрьский дворец).

СПРАВКА

Хореограф-постановщик - Илья Мирошниченко

Композитор - Виктор Рекало

Художник-сценограф - Богдан Полищук

Художник по костюмам - Богдан Полищук

Художница по освещению - Светлана Змеева

Ассистентка хореографа-постановщика - Екатерина Кузнецова

Insha Dance Company начала свое существование в 2019 году (Киев, Украина) как молодой творческий дуэт двух украинских танцовщиков - Ильи Мирошниченко и Екатерины Кузнецовой. В 2022 году дуэт трансформировался в Insha Dance Company, целью которой является развитие и популяризация танцевального театра в Украине через призму европейского опыта. Глобально целью является создание условий для возвращения профессиональных танцовщиков из-за рубежа на украинскую сцену и создание конкурентоспособного центра для развития и работы украинских танцовщиков и хореографов дома.

Сейчас репертуар Insha Dance Company состоит из четырех разных по форме хореографических спектаклей: "Дерево не может убежать" (2018), "1984. ІНША" (2020), "СТЕНА" (2021, проект реализован при поддержке Украинского Культурного Фонда, партнер - "Киев-Модерн Балет"), "М.H.O.T.F., или мой Дом на Двух Ногах" (2022, проект реализован в рамках программы резиденций для художников из Украины при поддержке TanzHaus "TanzFaktur" и Kunststiftung NRW, Кельн, Германия).

Приобрести билет можно по ссылке здесь.

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