Танцевальный спектакль "Д.И.М." о вынужденной миграции и доме внутри каждого человека возвращается на киевскую сцену

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
  •  82742 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  91285 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  114366 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  146281 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  137907 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133438 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117235 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100021 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115939 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115641 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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Есть информация от ГУР о планах путина, критически важно, чтобы партнеры выполнили обещанное - Зеленский

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  166159 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  208627 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  426252 просмотра

Танцевальный спектакль "Д.И.М." о вынужденной миграции и доме внутри каждого человека возвращается на киевскую сцену

6 и 30 мая 2024 года на сцене Киевской оперы. Пластический спектакль от INSHA DANCE COMPANY - о несокрушимых украинцах. "Дорога домой начинается в тот момент, когда мы с него уезжаем..."

Культура •   •  2105 просмотра
Танцевальный спектакль "Д.И.М." о вынужденной миграции и доме внутри каждого человека возвращается на киевскую сцену

Днепропетровщина: россияне обстреляли Марганец из тяжелой артиллерии, без жертв

Российские оккупанты выпустили 7 залпов из тяжелой артиллерии по Марганцу Днепропетровской области, но обошлось без жертв.

Война •   •  2553 просмотра
Днепропетровщина: россияне обстреляли Марганец из тяжелой артиллерии, без жертв

На фоне массированной атаки на энергоинфраструктуру: "Укрэнерго" призвало украинцев уменьшить потребление электроэнергии

В связи со значительными убытками, вызванными последней российской атакой на украинские электростанции, Укрэнерго призвало украинцев уменьшить вечернее потребление электроэнергии с 19:00 до 22:00, чтобы сохранить баланс между производством и потреблением электроэнергии.

Общество •   •  4241 просмотра
На фоне массированной атаки на энергоинфраструктуру: "Укрэнерго" призвало украинцев уменьшить потребление электроэнергии

"Сделать апокалипсис местом, куда все хотели бы попасть": что говорят авторы о новом сериале Fallout

Новый сериал Fallout на Prime Video, основанный на популярной игровой франшизе, призван оживить постапокалиптический мир с помощью сочетания мрачного юмора и серьезного повествования, создавая место, которое зрители захотят посетить.

Культура •   •  3215 просмотра
"Сделать апокалипсис местом, куда все хотели бы попасть": что говорят авторы о новом сериале Fallout

Есть информация от ГУР о планах путина, критически важно, чтобы партнеры выполнили обещанное - Зеленский

Президент Зеленский отметил критическую важность выполнения партнерами обещаний по поставкам Украине оружия, боеприпасов и заключения соглашений о совместном производстве для противодействия планам россии.

Война •   •  5525 просмотра
Есть информация от ГУР о планах путина, критически важно, чтобы партнеры выполнили обещанное - Зеленский

Завтра в Одесской области объявлен день траура

Пять человек погибли в результате российского ракетного удара по Одесской области. Завтра в регионе объявлен день траура.

Общество •   •  6256 просмотра
Завтра в Одесской области объявлен день траура

Дуда пожелал Зеленскому прибыть на следующий саммит Триморья в костюме, который будет символизировать окончание войны

Президент Польши Анджей Дуда пожелал Президенту Украины Владимиру Зеленскому прибыть на саммит Инициативы трех морей в 2025 году в Польше в костюме, символизирующем окончание войны в Украине.

Война •   •  6249 просмотра
Дуда пожелал Зеленскому прибыть на следующий саммит Триморья в костюме, который будет символизировать окончание войны

Зеленский пригласил партнеров из Триморья принять участие в Саммите мира

Президент Зеленский пригласил партнеров по инициативе Триморья принять участие в первом инаугурационном Глобальном саммите мира в Швейцарии и объединить усилия для привлечения других лидеров к саммиту, направленному на объединение мирового большинства ради справедливого мира.

Война •   •  5844 просмотра
Зеленский пригласил партнеров из Триморья принять участие в Саммите мира

Родственники защитников "Азовстали" призвали к цивилизованным способам поддержки военнопленных, и осудили вандализм

Родственники пленных защитников "Азовстали" призвали поддерживать пленных исключительно цивилизованными и законными способами, а не вандализмом или хулиганством, чтобы не позорить бойцов и их семьи.

Общество •   •  6025 просмотра
Родственники защитников "Азовстали" призвали к цивилизованным способам поддержки военнопленных, и осудили вандализм

В Донецкой области спецназовцы за сутки дронами уничтожили два российских танка и группу оккупантов

В Донецкой области операторы беспилотников Сил специальных операций уничтожили два российских танка (Т-90 и Т-72), два автомобиля, блиндаж противника, уничтожили пятерых и ранили трех вражеских солдат за один день операции.

Война •   •  5292 просмотра
В Донецкой области спецназовцы за сутки дронами уничтожили два российских танка и группу оккупантов