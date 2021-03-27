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21:00 • 43669 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Там "не успели", а там "не было желающих": Степанов объяснил, почему Украина отстает от плана вакцинации

Там "не успели", а там "не было желающих": Степанов объяснил, почему Украина отстает от плана вакцинации

Киев  •  УНН

 • 12763 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр здравоохранения Макисм Степанов заявил об отставании от плана вакцинации почти в два раза от запланированного. Об этом он сказал в программе Радио Свобода, передает УНН.

Цитата

"Мы отстаем почти в два раза, немного меньше, в 1,8 раза от того плана, который мы наметили", - сказал Степанов.

Детали

Он заявил, что одной из причин отставания в темпах являются организационные моменты, в частности о работе пунктов вакцинации.

"Там - не успели, а там - "у нас не было желающих", "а мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там еще не верифицировали до конца", "не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться 80+", "а мы решили, что мы будем постепенно это открывать", "а у нас дала сбой система - мы не смогли отгрузить вакцину", - рассказал Степанов о причинах, которые ему приходилось слышать о том, почему не был должным образом налажен процесс прививки.

Вакцинация в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/ AstraZeneca (Covishield).

По данным Министерства здравоохранения, 17 939 человек были привиты против COVID-19 за сутки 26 марта 2021 в Украине.

192264 человека привито от начала кампании, из них получили 1 дозу - 192 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

▪️ Прививки проводилось 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами прививки.

▪️ состоянию на 26 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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