Там "не встигли", а там "не було бажаючих": Степанов пояснив, чому Україна відстає від плану вакцинації
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Макисм Степанов заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази від запланованого. Про це він сказав у програмі Радіо Свобода, передає УНН.
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“Ми відстаємо майже в два рази, трішечки менше, в 1,8 рази від того плану, який ми намітили”, — сказав Степанов.
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Він заявив, що однією з причин відставання у темпах є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.
“Там — не встигли, а там — “в нас не було бажаючих”, “а ми вирішили перенести відкриття пункту вакцинації, бо ми там ще не верифікували до кінця”, “не додзвонилися цим людям, які прийдуть вакцинуватися 80+”, “а ми вирішили, що ми будемо поступово це відкривати”, “а в нас дала збій система — ми не змогли відвантажити вакцину”, — розповів Степанов про причини, які йому доводилося чути про те, чому не був належно налагоджений процес щеплення.
Вакцинація в Україні
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас - вакциною Oxford/ AstraZeneca (Covishield).
За даними Міністерства охорони здоров'я, 17 939 осіб було щеплено проти COVID-19 за добу 26 березня 2021 в Україні.
192264 людини щеплено від початку кампанії, з них отримали 1 дозу - 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 людина.
▪️ Щеплення проводилося 180 мобільними бригадами по імунізації і 493 пунктами щеплення.
▪️ Станом на 26 березня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 356 308 осіб.