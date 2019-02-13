Так называемая "власть Крыма" объяснила проблемы с собором ПЦУ в Симферополе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Представители Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) якобы “отказываются предоставить документы”, необходимые для аренды помещения в Симферополе, сообщила одному из российских СМИ “министр имущественных и земельных отношений” оккупированного Крыма Анна Анюхина, передает УНН.
“Непосредственно с архиепископом Климентом мы неоднократно общались и говорили, что мы готовы предоставить в постоянное безвозмездное пользование, даже не в аренду, помещения кафедрального собора Святых Владимира и Ольги, если церковь зарегистрируется на территории России (после оккупации полуострова РФ — российские власти считают его своей территорией — ред.) как религиозная организация”, — отметила она.
По словам “министра”, на просьбы “властей полуострова” ответ от ПЦУ так и не поступил. Анюхина рассказала, что в помещениях собора находятся неизвестные лица, которые зажигают свечи. При этом самого Климента “руководство” Крыма не видело уже несколько месяцев.
“Поэтому мы просим либо правильно оформиться или освободить помещения. Никакого давления нет, мы готовы сотрудничать, если церковь приведет документы в соответствие с российским законодательством”, — заключила она.
Напоминаем, в Крыму хотят закрыть главный храм ПЦУ.