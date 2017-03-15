Так называемая блокада "уничтожила Украину на Донбассе" - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Так называемая блокада оккупированных территорий позволила агрессору оправдать свои действия по признанию так называемых паспортов ЛДНР, регистрационных документов, автомобильных номеров. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
По его словам, именно так называемая блокада создала почву не только для захвата украинских частных и государственных предприятий, но и оправдание их передачи беглого олигарха или российским олигархам.
"Это уничтожило Украину на Донбассе. Это очень опасная стратегия, очень опасные действия", - подчеркнул он.
Президент напомнил, что еще до начала так называемой блокады был введен специальный порядок перемещения товаров через линию разграничения. Правительство предложило открытый диалог обществу в вопросе ограничения или прекращения перемещения отдельных видов товаров через линию пересечения, а также предлагал совместный контроль за этим перемещением.
По словам Порошенко, к такому контролю были приглашены и активисты, в том числе и участники так называемой блокады и ее организаторы. Однако, предложение Премьер-министра не нашло поддержки.
"Они вышли из переговоров, так переговоров им не нужно. Нужен пиар, нужен конфликт, нужна дестабилизация внутриполитической ситуации в Украине. И это еще одно доказательство того, что сценарий этого писался не в Украине. И искренние, открытые, прозрачные чувства добровольцев, всех, кто искренне поддерживал эти действия, были просто использованы", - сказал Президент.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения, учитывая увлечение украинских предприятий и обострение ситуации безопасности в зоне АТО.