Так называемая блокада "уничтожила Украину на Донбассе" - П.Порошенко

По его словам, именно так называемая блокада создала почву не только для захвата украинских частных и государственных предприятий, но и оправдание их передачи беглого олигарха или российским олигархам.

"Это уничтожило Украину на Донбассе. Это очень опасная стратегия, очень опасные действия", - подчеркнул он.

Президент напомнил, что еще до начала так называемой блокады был введен специальный порядок перемещения товаров через линию разграничения. Правительство предложило открытый диалог обществу в вопросе ограничения или прекращения перемещения отдельных видов товаров через линию пересечения, а также предлагал совместный контроль за этим перемещением.

По словам Порошенко, к такому контролю были приглашены и активисты, в том числе и участники так называемой блокады и ее организаторы. Однако, предложение Премьер-министра не нашло поддержки.

"Они вышли из переговоров, так переговоров им не нужно. Нужен пиар, нужен конфликт, нужна дестабилизация внутриполитической ситуации в Украине. И это еще одно доказательство того, что сценарий этого писался не в Украине. И искренние, открытые, прозрачные чувства добровольцев, всех, кто искренне поддерживал эти действия, были просто использованы", - сказал Президент.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения, учитывая увлечение украинских предприятий и обострение ситуации безопасности в зоне АТО.