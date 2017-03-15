Так звана блокада "знищила Україну на Донбасі" - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Так звана блокада окупованих територій дала можливість агресору виправдати свої дії щодо визнання так званих паспортів ЛДНР, реєстраційних документів, автомобільних номерів. Про це заявив Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
За його словами, саме так звана блокада створила підґрунтя не лише для захоплення українських приватних та державних підприємств, а й виправдання їх передачі олігархам-втікачам або російським олігархам.
“Це знищило Україну на Донбасі. Це дуже небезпечна стратегія, дуже небезпечні дії”, — наголосив він.
Президент нагадав, що ще до початку так званої блокади було запроваджено спеціальний порядок переміщення товарів через лінію розмежування. Уряд запропонував відкритий діалог суспільству у питанні обмеження або припинення переміщення окремих видів товарів через лінію перетину, а також пропонував спільний контроль за цим переміщенням.
За словами П.Порошенка, до такого контролю були запрошені і активісти, у тому числі й учасники так званої блокади та її організатори. Однак, пропозиція Прем’єр-міністра не знайшла підтримки.
“Вони вийшли з переговорів, бо переговорів їм не потрібно. Потрібен піар, потрібен конфлікт, потрібна дестабілізація внутрішньополітичної ситуації в Україні. І це ще один доказ того, що сценарій цього писався не в Україні. І щирі, відкриті, прозорі почуття добровольців, всіх, хто щиро підтримував ці дії, були просто використані”, — сказав Президент.
Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення, враховуючи захоплення українських підприємств та загострення безпекової ситуації в зоні АТО.