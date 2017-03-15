Так звана блокада "знищила Україну на Донбасі" - П.Порошенко

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Так звана блокада окупованих територій дала можливість агресору виправдати свої дії щодо визнання так званих паспортів ЛДНР, реєстраційних документів, автомобільних номерів. Про це заявив Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

За його словами, саме так звана блокада створила підґрунтя не лише для захоплення українських приватних та державних підприємств, а й виправдання їх передачі олігархам-втікачам або російським олігархам.

“Це знищило Україну на Донбасі. Це дуже небезпечна стратегія, дуже небезпечні дії”, — наголосив він.

Президент нагадав, що ще до початку так званої блокади було запроваджено спеціальний порядок переміщення товарів через лінію розмежування. Уряд запропонував відкритий діалог суспільству у питанні обмеження або припинення переміщення окремих видів товарів через лінію перетину, а також пропонував спільний контроль за цим переміщенням.

За словами П.Порошенка, до такого контролю були запрошені і активісти, у тому числі й учасники так званої блокади та її організатори. Однак, пропозиція Прем’єр-міністра не знайшла підтримки.

“Вони вийшли з переговорів, бо переговорів їм не потрібно. Потрібен піар, потрібен конфлікт, потрібна дестабілізація внутрішньополітичної ситуації в Україні. І це ще один доказ того, що сценарій цього писався не в Україні. І щирі, відкриті, прозорі почуття добровольців, всіх, хто щиро підтримував ці дії, були просто використані”, — сказав Президент.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення, враховуючи захоплення українських підприємств та загострення безпекової ситуації в зоні АТО.

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