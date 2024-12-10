Тайсон получил миллионный иск из-за боя с Джейком Полом
Киев • УНН
Кипрская компания Medier подала иск на 1,5 млн долларов против Майка Тайсона за нарушение промоутерского контракта. Компания требует вернуть гонорар и компенсировать расходы на продвижение из-за расторжения соглашения ради боя с Полом.
Легенда бокса Майк Тайсон получил иск на сумму более 1,5 млн долларов от кипрской компании, которая утверждает, что бывший чемпион по боксу в супертяжелом весе неправомерно разорвал промоутерский контракт, чтобы провести бой с Джейком Полом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
Компания Medier, которая занимается продвижением букмекерской конторы Rabona, подала иск в Высокий суд Лондона против Тайсона и его компании Tyrannic.
В иске утверждается, что Тайсон разорвал соглашение в марте, заявив, что Medier нарушил их соглашение, которое было подписано в январе.
«Настоящая причина поспешного и незаконного расторжения договора господином Тайсоном и Tyrannic заключалась в том, что господин Тайсон заключил соглашение, спонсируемое Netflix, на бой с влиятельным человеком Джейком Полом», - говорится в иске.
Medier требует вернуть более 800 000 долларов гонорара, выплаченного Тайсону, «в обмен на который не было оказано никаких услуг», и 729 000 долларов «напрасных расходов на производство и продвижение», говорится в иске.
58-летний Тайсон заработал 20 миллионов долларов на поединке с 27-летним Полом, который состоялся в прошлом месяце перед более чем 70 000 болельщиков на стадионе «Даллас Ковбойз». Пол победил единогласным решением судей в восьми раундах. Бой транслировали в прямом эфире на Netflix.
Адвокаты Тайсона утверждают, что Medier нарушил контракт, не получив одобрения Тайсона на рекламные материалы.
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