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Тайсон получил миллионный иск из-за боя с Джейком Полом

Тайсон получил миллионный иск из-за боя с Джейком Полом

Киев  •  УНН

 • 4756 просмотра

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Кипрская компания Medier подала иск на 1,5 млн долларов против Майка Тайсона за нарушение промоутерского контракта. Компания требует вернуть гонорар и компенсировать расходы на продвижение из-за расторжения соглашения ради боя с Полом.

Легенда бокса Майк Тайсон получил иск на сумму более 1,5 млн долларов  от кипрской компании, которая утверждает, что бывший чемпион по боксу в супертяжелом весе неправомерно разорвал промоутерский контракт, чтобы провести бой с Джейком Полом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP

Компания Medier, которая занимается продвижением букмекерской конторы Rabona, подала иск в Высокий суд Лондона против Тайсона и его компании Tyrannic.

В иске утверждается, что Тайсон разорвал соглашение в марте, заявив, что Medier нарушил их соглашение, которое было подписано в январе.

«Настоящая причина поспешного и незаконного расторжения договора господином Тайсоном и Tyrannic заключалась в том, что господин Тайсон заключил соглашение, спонсируемое Netflix, на бой с влиятельным человеком Джейком Полом», - говорится в иске.

Medier требует вернуть более 800 000 долларов гонорара, выплаченного Тайсону, «в обмен на который не было оказано никаких услуг», и 729 000 долларов «напрасных расходов на производство и продвижение», говорится в иске.

58-летний Тайсон заработал 20 миллионов долларов на поединке с 27-летним Полом, который состоялся в прошлом месяце перед более чем 70 000 болельщиков на стадионе «Даллас Ковбойз». Пол победил единогласным решением судей в восьми раундах. Бой транслировали в прямом эфире на Netflix.

Адвокаты Тайсона утверждают, что Medier нарушил контракт, не получив одобрения Тайсона на рекламные материалы.

Тайсон подробно рассказал о серьезных проблемах со здоровьем17 нояб. 2024, 10:37 • 23236 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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