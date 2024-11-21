"Свой среди своих": как пространства при поддержке программы "МХП Поруч“ становятся опорой для военных и ветеранов

По прогнозам Минветеранов, до конца полномасштабной войны количество ветеранов, членов их семей и семей погибших может вырасти до 4-5 млн человек. Уже сегодня вызовом для государства и общества стала адаптация к гражданской жизни военных, которые увольняются со службы вследствие ранения, полученной инвалидности, по семейным обстоятельствам, после возвращения из плена.

Частью государственной ветеранской политики в Украине является развитие сети пространств, где военные и их семьи будут получать необходимые услуги и помощь. К созданию ветеранских хабов уже активно приобщаются громады, ответственный бизнес, благотворительные фонды и общественные организации. Речь идет, среди прочего, о Благотворительном фонде "МХП-Громаді", который активно поддерживает создание ветеранских пространств в Украине с начала полномасштабной войны, передает УНН.

Детали

В частности, в прошлом году программой реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч" в рамках национального конкурса социальных инициатив "Час діяти, Україно!" поддержано создание 16 пространств в Киевской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях.

"В этом году поддержали пять хабов "Свой среди своих" совместно с ОО "Объединение добровольцев" на Львовщине и УВФ Минветеранов. А также - 16 пространств в рамках конкурса социальных инициатив "Час діяти, Україно!" в разных громадах", - комментируют в "МХП-Громаді".

Главное в работе пространств - услуги, которые могут получить ветераны, убежден директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александр Пахолюк.

"Наш Благотворительный фонд "МХП-Громаді" поддерживает пространства и способствует развитию ветеранских сообществ в различных громадах страны. Ведь сейчас наши защитники, которые возвращаются с фронта, нуждаются в правовой и психологической поддержке. Комфортная среда для общения и обмена опытом помогает им быстрее адаптироваться к гражданской жизни.

Поддерживая ветеранские пространства, мы не только выражаем благодарность защитникам за их службу, но и инвестируем в развитие громад", - констатирует он.

Ветеранские пространства - это центры, где военные, ветераны и их семьи могут получить все базовые услуги для эффективной реинтеграции в гражданскую жизнь. Основные требования к их деятельности: бесплатность, доступность, работа по принципу "равный равному".

В ветеранских пространствах можно получить разнообразную помощь, а именно:

- консультации специалистов различных направлений: юридические вопросы, трудоустройство,

- реабилитация,

- психологическая помощь,

- участие в просветительских, культурно-развлекательных, спортивных событиях,

- общение с побратимами и совместный досуг.

"В общем, во всех пространствах доступны консультации юриста для ветеранов и их семей. Это преимущественно выездные консультации, но не реже, чем раз в месяц.

Также в громадах работают группы взаимоподдержки, психологи", - комментирует ветеран, руководитель ветеранской организации "Объединение добровольцев" Елена Живко.

Сейчас в фокусе программы "МХП Поруч" - поддержка реабилитационных центров, предпринимательства среди защитников и их семей; развитие ветеранских пространств, где можно получить правовую, психологическую и социальную поддержку, говорит руководитель Центра по взаимодействию с военными и ветеранами МХП Мария Мевша.

"В ветеранских просторах наш Центр по взаимодействию с военными и ветеранами организует лекции и консультации по юридическим вопросам, а также психологической и социальной поддержке. В Киевской, Черкасской и Винницкой областях такие мероприятия проводим совместно с нашими партнерами БФ "Веста", а в других регионах такие услуги оказывают эксперт по вопросам правового сопровождения Центра и психологи, работающие на предприятиях компании МХП. Поскольку наша цель - быть максимально доступными для тех, кто нуждается в помощи, поэтому и в дальнейшем будем усиливать нашу систему работу в предоставлении экспертного сопровождения и развития сети ветеранских пространств", - рассказала она.

Справка

"МХП Поруч" - программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников и жителей громад, где присутствуют предприятия МХП. Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны: гуманитарная помощь военным частям; медобследование, лечение и реабилитация; юридическая и психологическая поддержка; социальная реинтеграция; профессиональная адаптация и инклюзивные спортивные мероприятия.

В мае 2023-го компания запустила программу "МХП Поруч" для поддержки военных, ветеранов и их семей. А уже осенью 2023-го в рамках этой программы начал работу Центр по взаимодействию с военными и ветеранами, координаторы и эксперты которого непосредственно общаются с защитниками и их членами семей и обеспечивают индивидуальное сопровождение и всю необходимую поддержку.

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.