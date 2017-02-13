Мировые цены на золото выросли

Так, Лондонский фиксинг 10 февраля 2017 г. составлял: AM - 1 225.75; PМ - 1 228.30.

Как сообщал УНН, на 13 февраля Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 333487,76;

Серебро - 4793,84;

Платина - 277237,63;

Палладий - 211397,09.

Также сообщалось, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

доллар-гривна - 27.4500/27.5500 (без изменений);

евро-гривна - 29.1000/29.5000 (без изменений);

рубль-гривна - 0.4665/0.4745 (поднялся на 1.40%).