Мировые цены на нефть снизились
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте во вторник утром упали в цене до 64,75 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,69%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 58,27 доллара за баррель, потеряв 0,46%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.