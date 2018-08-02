Мировые цены на нефть повысились
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в четверг утром выросли в цене до 72,55 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,22%.
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При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 67,74 доллара за баррель, прибавив 0,12%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.