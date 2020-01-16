Мировые цены на нефть поднялись

По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,72%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 58,24 доллара за баррель, прибавив 0,74%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.