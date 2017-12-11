Свитолина пробилась в финал выставочного турнира во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в финал первого в истории выставочного турнира "Open Feminine Calvados", который проходит во французском Кане, сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.
В первом полуфинале дня на площадку вышла лидер украинского тенниса Элина Свитолина, во Франции проводит подготовку к новому сезону. Соперницей шестой ракетки мира стала 16-летняя Клара бурелом из Франции, которая в юниорском рейтинге ITF занимает тридцать девятом место. Матч продолжался 66 минут и завершился в пользу Свитолиной со счетом 6: 3, 6: 3.
Заметим, что во втором полуфинале турнира состоится французское дерби между Полин Парментье (WTA 79) и Одри Албы (WTA 317).
Как сообщалось ранее, поединок с участием Свитолиной назван лучшим в сезоне.