Світоліна пробилася до фіналу виставкового турніру у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Шоста ракетка світу українка Еліна Світоліна вийшла у фінал першого в історії виставкового турніру "Open Feminine Calvados", який відбувається у французькому Кані, повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
У першому півфіналі дня на майданчик вийшла лідер українського тенісу Еліна Світоліна, яка у Франції проводить підготовку до нового сезону. Суперницею шостої ракетки світу стала 16-річна Клара Бурель з Франції, яка в юніорському рейтингу ITF займає 39-е місце. Матч тривав 66 хвилин і завершився на користь Світоліной з рахунком 6:3, 6:3.
Зауважимо, що у другому півфіналі турніру відбудеться французьке дербі між Полін Парментье (WTA 79) і Одрі Алби (WTA 317).
Як повідомлялося раніше, поєдинок за участі Світоліної названий кращим в сезоні.