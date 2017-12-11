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Світоліна пробилася до фіналу виставкового турніру у Франції

Світоліна пробилася до фіналу виставкового турніру у Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Шоста ракетка світу українка Еліна Світоліна вийшла у фінал першого в історії виставкового турніру "Open Feminine Calvados", який відбувається у французькому Кані, повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.

У першому півфіналі дня на майданчик вийшла лідер українського тенісу Еліна Світоліна, яка у Франції проводить підготовку до нового сезону. Суперницею шостої ракетки світу стала 16-річна Клара Бурель з Франції, яка в юніорському рейтингу ITF займає 39-е місце. Матч тривав 66 хвилин і завершився на користь Світоліной з рахунком 6:3, 6:3.

Зауважимо, що у другому півфіналі турніру відбудеться французьке дербі між Полін Парментье (WTA 79) і Одрі Алби (WTA 317).

Як повідомлялося раніше, поєдинок за участі Світоліної названий кращим в сезоні.

Українські Національні Новини

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