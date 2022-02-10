Мир Юрского периода: Господство - дата выхода, трейлер и актерский состав
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Первый трейлер Мир Юрского периода: Господство опубликовала компания Universal Pictures, информирует УНН. Это новый американский научно-фантастический приключенческий фильм режиссера Колина Треворроу, который является продолжением "Мира Юрского периода: Погибшее королевство" (2018), шестой части франшизы "Парк Юрского периода" и третьей фильмотриллогии "Мир Юрского периода".
Детали
События фильма происходят примерно через четыре года после событий Jurassic World: Fallen Kingdom, в котором генетически модифицированные динозавры были проданы с аукциона компаниям по всему миру, а другие были выпущены на материковой части США. История происходит по всему миру и изображает людей, живущих с динозаврами.
Продюсерами фильма выступили Фрэнк Маршалл и Патрик Кроули.
В фильме снимались: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Лора Дерн, Сэм Нил, Джефф Голдблюм, Даниэлла Пинеда, Изабелла Сэрмон, Джастис Смит, Омар Си, Б. Д. Вонг и другие.
Фильм планировался еще в 2014 году, как часть будущей трилогии "Мир Юрского периода". Съемки начались в Канаде в феврале 2020 года и в следующем месяце переместились в другие места в Англии. В марте 2020 года кинопроизводство было приостановлено в качестве меры предосторожности из-за пандемии COVID-19. Производство возобновилось в июле 2020 года и завершилось через четыре месяца, в ноябре.
Премьера Jurassic World Dominion запланирована на 10 июня 2022 года.